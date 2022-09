Salernitana, pronto il rinnovo per Gyomber (Di sabato 24 settembre 2022) Norbert Gyomber deve decidere se firmare il rinnovo biennale con la Salernitana. Ci sarà presto un confronto tra le parti ma - si legge... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Norbertdeve decidere se firmare ilbiennale con la. Ci sarà presto un confronto tra le parti ma - si legge...

SalernoSport24 : ??? Dopo le partite di ieri, ecco i prossimi impegni dei nazionali granata! ???? Pronto il possibile debutto in azzur… - TuttoSalerno : È il giorno di Mazzocchi, pronto a esordire in Nazionale e a scrivere la storia della Salernitana - Lorenzo11122 : Intanto Inter Salernitana e Inter Samp presi. Pronto agli psicodrammi??. - samuelquiteria : RT @GoalItalia: Decisivo con la Salernitana, tra i migliori col Benfica Bonucci è rimasto fuori in #MonzaJuve 'Scelta tecnica, era pronto… - manuhellt : RT @GoalItalia: Decisivo con la Salernitana, tra i migliori col Benfica Bonucci è rimasto fuori in #MonzaJuve 'Scelta tecnica, era pronto… -