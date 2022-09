Roma | ladri maldestri al supermercato | legano la cassa con una fune | ma si spezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022) Hanno cercato di mettere a segno un colpo in une per “lavorare” meglio hanno prima spostato un’auto che era parcheggiata proprio davanti all’esercizio commerciale per parcheggiare la propria vettura, una Lancia Y. Una volta assicuratisi il posto auto utile a operare in tranquillità ihanno rotto la vetrina delcon un estintore e hanno legato allacontinua una corda per agganciarla poi alla Lancia che avevano lasciato in sosta vicino al negozio. Il tentativo di portare via ladel negozio L’idea, a quanto pare, era di estirpare lae portarla via. Un progetto macchinoso che è risultato anche studiato male visto come è andata. La corda non ha retto, s’èta lasciando i malviventi con un pugno di mosche. Ma il ...