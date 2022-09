Roger Federer dice addio al tennis. Perde in doppio di Laver Cup con Nadal contro Sock e Tiafoe, lunghissimo tributo a fine partita (Di sabato 24 settembre 2022) Il risultato sportivo dice che Jack Sock e Frances Tiafoe battono Roger Federer e Rafael Nadal per 4-6 7-5 11-9 in due ore e 16 minuti, e che il Team World pareggia per 2-2 dopo la prima delle tre giornate di competizione. L’emozione del momento dice che Roger Federer riceve, alla O2 Arena di Londra, un tributo di rara potenza, con intorno tutti quelli con i quali è stato felice: i suoi compagni di viaggio, la famiglia, Rod Laver, 17.500 persone e, idealmente, tutto il mondo del tennis. Perché la notte tra il 23 e il 24 settembre 2022 resterà nella storia: l’ultima di un campione che ha segnato la storia del tennis, ed ha ricevuto una quantità infinita di amore da un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Il risultato sportivoche Jacke Francesbattonoe Rafaelper 4-6 7-5 11-9 in due ore e 16 minuti, e che il Team World pareggia per 2-2 dopo la prima delle tre giornate di competizione. L’emozione del momentochericeve, alla O2 Arena di Londra, undi rara potenza, con intorno tutti quelli con i quali è stato felice: i suoi compagni di viaggio, la famiglia, Rod, 17.500 persone e, idealmente, tutto il mondo del. Perché la notte tra il 23 e il 24 settembre 2022 resterà nella storia: l’ultima di un campione che ha segnato la storia del, ed ha ricevuto una quantità infinita di amore da un ...

