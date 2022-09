“Meghan Markle voleva essere pagata per i viaggi reali ufficiali, non riusciva a capire il senso di stringere la mano a innumerevoli sconosciuti” (Di sabato 24 settembre 2022) “Non posso credere di non essere pagata“, si lamentava per questo ‘piccolo dettaglio’ Meghan Markle durante il primo viaggio ufficiale all’estero con il principe Harry. Era il 2018: il duca e la duchessa di Sussex visitavano Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda. come coppia della Royal Family. Lo racconta Valentine Low, nel suo libro in prossima uscita “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“, pubblicato da The Times. La rivelazione arriva fonti interne al suo staff, Meghan avrebbe preteso che il suo fosse un lavoro retribuito. Ma non solo. Low raccoglie tutta una serie di critiche pesanti da parte dei suoi informatori sul comportamento della duchessa. E svela un imbarazzante retroscena. I calorosi abbracci e i sorrisi alla gente da ore in attesa per un fuggevole contatto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “Non posso credere di non“, si lamentava per questo ‘piccolo dettaglio’durante il primoo ufficiale all’estero con il principe Harry. Era il 2018: il duca e la duchessa di Sussex visitavano Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda. come coppia della Royal Family. Lo racconta Valentine Low, nel suo libro in prossima uscita “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“, pubblicato da The Times. La rivelazione arriva fonti interne al suo staff,avrebbe preteso che il suo fosse un lavoro retribuito. Ma non solo. Low raccoglie tutta una serie di critiche pesanti da parte dei suoi informatori sul comportamento della duchessa. E svela un imbarazzante retroscena. I calorosi abbracci e i sorrisi alla gente da ore in attesa per un fuggevole contatto con ...

