L’Equipe: solo in Francia Giroud rischia di non andare al Mondiale per la rivalità con Benzema (Di sabato 24 settembre 2022) In un mondo normale, scrive L’Equipe, non ci sarebbero dubbi sulla possibilità che Olivier Giroud venga convocato per il Mondiale, ma non è così in Francia. “In un mondo normale, non ci sarebbero dubbi sulla sua convocazione. Ma il pianeta Francia ha le sue regole, i suoi codici, i suoi ego, la sua vita sociale, gli statuti da difendere, gli equilibri da trovare, incidentalmente le partite da vincere, e se il centravanti ha dimostrato ancora una volta, giovedì, contro l’Austria (2-0), che potrebbe far vincere un po’, Didier Deschamps si interroga su altre cose”. Perché, a meno di due mesi dal Qatar, il ct è ancora in dubbio su Giroud? Finora Deschamps ha sempre presentato Giroud come il vice di Benzema, infortunato. Il 21 marzo lo ha convocato dopo tre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) In un mondo normale, scrive, non ci sarebbero dubbi sulla possibilità che Oliviervenga convocato per il, ma non è così in. “In un mondo normale, non ci sarebbero dubbi sulla sua convocazione. Ma il pianetaha le sue regole, i suoi codici, i suoi ego, la sua vita sociale, gli statuti da difendere, gli equilibri da trovare, incidentalmente le partite da vincere, e se il centravanti ha dimostrato ancora una volta, giovedì, contro l’Austria (2-0), che potrebbe far vincere un po’, Didier Deschamps si interroga su altre cose”. Perché, a meno di due mesi dal Qatar, il ct è ancora in dubbio su? Finora Deschamps ha sempre presentatocome il vice di, infortunato. Il 21 marzo lo ha convocato dopo tre ...

