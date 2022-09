La "svolta green" della California. I defunti diventeranno concime per campi e giardini (Di sabato 24 settembre 2022) Dal 2027 in California ci sarà un’alternativa alla sepoltura e alla cremazione : i defunti potranno diventare concime per campi e giardini senza alcun danno per l’ambiente . La legge, proposta dalla... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 settembre 2022) Dal 2027 inci sarà un’alternativa alla sepoltura e alla cremazione : ipotranno diventarepersenza alcun danno per l’ambiente . La legge, proposta dalla...

tusciaweb : Svolta green per la Cotral, 47 milioni di euro per autobus a metano, elettrici o a idrogeno Viterbo - Entro il 202… - gessler_ : Che tempi! Urge la svolta #green per la troppa anidride carbonica nell'atmosfera ...ma intanto non se ne trova per l'acqua gasata - paoloigna1 : Elezioni 2022, Letta cita Sassoli:' La speranza siamo noi'. Conte: 'La svolta green non si fa solo a chiacchiere'… - Parlamenteide : Ore 19:53 - #Conte: 'La svolta green non si fa solo a chiacchiere' - Imperator_98 : RT @BS_ufficiale: (Pt.2) Non possiamo avere nessuna svolta green finché consumeremo ciò che si produce all'estero senza quelle tutele ambie… -