Italia-Inghilterra | record di share | oltre 6 milioni di telespettatori

Il match tra Italia e Inghilterra, andato in onda su Rai 1 e valevole per la corsa al primo posto del girone e per la qualificazione alla Final Four di Nations League, ha registrato un record. Sono stati infatti 6.140.000 i telespettatori, con uno share del 30.9%, risultando così il programma più seguito della prima serata televisiva.

