Inter | Zanetti | «Fiducia a Inzaghi Dybala? Preso Lukaku»

siamo_la_Roma : ??? Intervista a #Zanetti ??? La leggenda dell'#Inter è tornato sulla questione #Dybala ?? Le sue dichiarazioni… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti al Festival dello Sport: “Simone #Inzaghi non è mai stato in discussione. #Dybala? Lo vedo bene a #Roma, #M… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA| Le parole di Javier #Zanetti sulla trattativa tra l'@Inter e Paulo #Dybala - it_inter : Parla il vicepresidente #Zanetti: 'C'è stata sempre fiducia su #Inzaghi. C'è un gruppo che ha obiettivi ben chiari… - internewsit : Zanetti: «Batistuta fondamentale. Noi argentini sappiamo adattarci!» - -

TUTTO mercato WEB

...semplice in casaeppure c'è comunque fiducia nel lavoro di Simone Inzaghi. L'ha più volte ribadito Beppe Marotta e l'ha ripetuto anche oggi l'ex capitano e bandiera nerazzurra Javier. ...Lo ha detto Javier, vicepresidente dell', durante il Festival dello Sport a Trento. Su Lautaro Martinez : 'Quando lo abbiamo seguito per tanto tempo, parlavo con Milito e pensavamo ... ESCLUSIVA TMW - Inter, Zanetti blinda mister Inzaghi: "La fiducia in lui c'è sempre stata" Javier Zanetti sul mancato passaggio di Dybala all’Inter Javier Zanetti è tornato sulla questione Dybala-Inter. Ecco le sue parole, intervistato nel corso del Festival dello Sport a Trento: “Sì, c’è s ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...