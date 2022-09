Fedele | “Raspadori svolazza | è come una zanzara”

DenaroWill : Pendev e Llorente meglio di Raspadori e Simeone via Fedele (perché hanno già vinto) OK - ToniMontieri : @tuttonapoli A parte che Ndombele è campione del mondo e Raspadori e Sirigu campioni d’Europa. Sirigu poi ha vinto… -

AreaNapoli.it

... ha colpito il palo all'84' , dopo che Gabbiadini (entrato per) si era fatto ipnotizzare ... Prima del gol decisivo, Mancini,fino al 90' al 3 - 5 - 2, aveva immesso Gnonto per Scamacca ...Sono statoalle mie squadre: ne ho avute quattro in vent'anni da professionista'. È andato ...ha velocità e grandi numeri. Centrocampisti come Anguissa e Ndombele hanno margini di ... Fedele: 'Raspadori fastidioso come una zanzara, sembra Pellegrini. Bonucci come Krol' Enrico Fedele sull'attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana: 'Caccia sempre il coniglio dal cilindro: vuol dire che le doti ce l'ha. Può spaccare le partite'.Mancini affida all'azzurro le chiavi dell'attacco di una Nazionale in piena emergenza. Stasera in campo anche Di Lorenzo, panchina per Meret e Zerbin ...