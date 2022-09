Falcao ricorda Paolo Rossi | 'Fatto scendere da un tassista' VIDEO

falcao_fo : RT @MPSkino: Il Dott/Prof @GuidoCrosetto ci sta mostrando due cose: - attacca la libera stampa: oggi @fanpage, domani chissà. Lo stile ric… -

Ufficio Stampa

C'erano giocatori particolarmente importanti in area:, Pruzzo, Bruno Conti, fino ad arrivare ... Bruno Conti prende in giro Turone: 'ho fatto tantissimi gol e nessuno se li, mentre tutti ...i Blues Brothers quando gli sparano addosso Si rialzano, si danno due pacche sulle spalle ... E per quelli della mia generazione l'idolo era. Mi dispiace, non volermene France', te vojo ... Falcao e Zico, il Brasile dei fenomeni Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...