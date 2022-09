Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è responsabilità dei dem” (Di sabato 24 settembre 2022) C’è ottimismo in Piazza Santi Apostoli, dove il Movimento 5 stelle ha chiuso la campagna elettorale. Al punto che Sergio Costa afferma: “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra”. Rincara la dose Francesco Silvestri: “Se avremo più parlamentari del Pd sarà un bene per la nazione, io me lo auguro perché vorrà dire che il Paese ha acquisito una maturità e riesce a riconoscere l’originale dalla copia – e il capogruppo alla Camera dei 5 Stelle aggiunge – l’Avanzata centrodestra è responsabilità della tattica fallimentare del Pd”. Più sfumata la pozione di Riccardo Riccardi, uno dei vicepresidente pentastellati non indica una cifra percentuale, come anche altri 5 Stelle, ma afferma: “siamo orgogliosi di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) C’è ottimismo in Piazza Santi Apostoli, dove il Movimento 5 stelle ha chiuso la campagna elettorale. Al punto che Sergioafferma: “il Pd.nondi”. Rincara la dose Francesco: “Se avremo più parlamentari del Pd sarà un bene per la nazione, io me lo auguro perché vorrà dire che il Paese ha acquisito una maturità e riesce a riconoscere l’originale dalla copia – e il capogruppo alla Camera dei 5 Stelle aggiunge – l’della tattica fallimentare del Pd”. Più sfumata la pozione di Riccardo Riccardi, uno dei vicepresidente pentastellati non indica una cifra percentuale, come anche altri 5 Stelle, ma afferma: “siamo orgogliosi di aver ...

