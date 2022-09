Decantico, diventare sommelier con corsi online è possibile (Di sabato 24 settembre 2022) Grazie al digitale si è capito che il proprio tempo ha un valore inestimabile. Soprattutto quando si tratta di corsi di formazione, poter eseguire determinate attività quando si vuole e dove si vuole ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) Grazie al digitale si è capito che il proprio tempo ha un valore inestimabile. Soprattutto quando si tratta didi formazione, poter eseguire determinate attività quando si vuole e dove si vuole ...

SocialandTech : Il nuovo articolo (Diventare sommelier senza spostarsi da casa: arriva il corso e-learning on demand per gli appass… - tdbrecord : RT @InsideMagazine_: Marco Gallo inventa Decantico, il corso e-learning per diventare sommelier “Decantico è una piattaforma che permette d… - InsideMagazine_ : Marco Gallo inventa Decantico, il corso e-learning per diventare sommelier “Decantico è una piattaforma che permett… -

Decantico, diventare sommelier con corsi online è possibile ... sommelier ligure trentenne, a fondare Decantico. Si tratta della piattaforma che consente a tutti gli appassionati di vino e non solo di diventare sommelier seguendo corsi e - learning on demand, ... Bordighera: questa sera ultimo appuntamento con 'BEERinBO', Festival di Birra & Cucina ai Giardini Lowe ... "Il nostro obiettivo è organizzare eventi che possano diventare un veicolo di cultura verso un ... Sergio Tron di Slow Food e Marco Gallo, sommelier e fondatore di Decantico, il primo portale di Wine - ... ilmessaggero.it ... sommelier ligure trentenne, a fondare. Si tratta della piattaforma che consente a tutti gli appassionati di vino e non solo disommelier seguendo corsi e - learning on demand, ...... "Il nostro obiettivo è organizzare eventi che possanoun veicolo di cultura verso un ... Sergio Tron di Slow Food e Marco Gallo, sommelier e fondatore di, il primo portale di Wine - ... Decantico, diventare sommelier con corsi online è possibile