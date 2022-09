Così a Parigi si attende l’esito del voto in Italia. Scrive Darnis (Di sabato 24 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre hanno suscitato un interesse moderato in Francia. L’attualità internazionale recente, dalla guerra in Ucraina fino alla scomparsa della regina Elisabetta II d’Inghilterra, ha spesso fatto sparire l’attualità Italiana nelle redazioni Parigine. In modo sintetico, gli osservatori francesi hanno fissato i loro commenti sulla lunga fila di sondaggi che preannunciavano un vittoria della coalizione di destra, con il ruolo trascinatore di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d’Italia. L’insieme dei commenti francesi prende come punto di partenza una di definizione politica e si chiede se l’annunciato risultato dello scrutinio segnerà l’arrivo al potere dell’estrema destra in Italia e le sue conseguenze. La grande attenzione francese per il tema dell’estrema destra è frutto di due tipi di ... Leggi su formiche (Di sabato 24 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre hanno suscitato un interesse moderato in Francia. L’attualità internazionale recente, dalla guerra in Ucraina fino alla scomparsa della regina Elisabetta II d’Inghilterra, ha spesso fatto sparire l’attualitàna nelle redazionine. In modo sintetico, gli osservatori francesi hanno fissato i loro commenti sulla lunga fila di sondaggi che preannunciavano un vittoria della coalizione di destra, con il ruolo trascinatore di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d’. L’insieme dei commenti francesi prende come punto di partenza una di definizione politica e si chiede se l’annunciato risultato dello scrutinio segnerà l’arrivo al potere dell’estrema destra ine le sue conseguenze. La grande attenzione francese per il tema dell’estrema destra è frutto di due tipi di ...

trevelyannn : La cosa bella è che è VERAMENTE COSÌ. Mi manchi Parigi ???????? - joelmodena : @DrGregHouse73 @pietroraffa Eh me lo dicevi come se non fosse così.. vabbe Oh, se sei imprigionato e devi per forz… - rogermilano67 : @EnricoLetta I soliti 4 affaroni di Roma che vogliono mantenere le poltrone servizi e privilegi per se e amici fami… - tennantslaugh : Comunque io devo ancora capire per quale cazzo di motivo i voli roma-parigi del 12 novembre siano così tanto cari ma che cazzo - AlatiGiulio : @GerosaLorenzo Sembra Sartori, capo sardina, ed è convinta di fare il segretario al posto di Bonacini, visto che il… -

La vita che sbanda e ti mozza il fiato: Avere tutto , il nuovo romanzo di Marco Missiroli Con questo Avere tutto lascia Parigi, frequenta poco Milano, torna nella sua Rimini. Qui riesuma il ... il belzebù Bruni, il bel mucchio di figurine schizzate velocemente, non gli sarebbero venuti così ... Francia, così la guerra ha spento la Torre Eiffel Luci spente anche sulla Tour Eiffel da venerdì sera nell'ambito di un'iniziativa per il risparmio di energia elettrica. Il monumento simbolo di Parigi, icona francese nel mondo, restava illuminato fino alla una di notte. Come la Tour Eiffel saranno spenti di sera anche gli altri palazzi municipali. La capitale francese, come il resto della ... Linkiesta.it Con questo Avere tutto lascia, frequenta poco Milano, torna nella sua Rimini. Qui riesuma il ... il belzebù Bruni, il bel mucchio di figurine schizzate velocemente, non gli sarebbero venuti...Luci spente anche sulla Tour Eiffel da venerdì sera nell'ambito di un'iniziativa per il risparmio di energia elettrica. Il monumento simbolo di, icona francese nel mondo, restava illuminato fino alla una di notte. Come la Tour Eiffel saranno spenti di sera anche gli altri palazzi municipali. La capitale francese, come il resto della ... Parigi fa ostruzione e così il gasdotto europeo di Scholz e Sánchez potrebbe passare per l’Italia