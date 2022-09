Cina, azioni risolute per prevenire interferenze Taiwan (Di sabato 24 settembre 2022) "Dobbiamo combattere fermamente le attività separatiste di Taiwan e intraprendere azioni risolute per opporci alle interferenze esterne". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parlando ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) "Dobbiamo combattere fermamente le attività separatiste die intraprendereper opporci alleesterne". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parlando ...

Cina, azioni risolute per prevenire interferenze Taiwan "Dobbiamo combattere fermamente le attività separatiste di Taiwan e intraprendere azioni risolute per opporci alle interferenze esterne". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parlando all'Assemblea Generale Onu. . 24 settembre 2022

Pechino «reagirà con fermezza» a interferenze su Taiwan «Qualsiasi piano per interferire negli affari interni della Cina è destinato a incontrare la forte opposizione di tutti i cinesi e qualsiasi mossa per ostacolare la riunificazione della Cina è destinata a fallire».