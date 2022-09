Chirurgia plastica, il 70° Congresso nazionale a Napoli dal 6 all’8 Ottobre (Di sabato 24 settembre 2022) Dal 6-8 Ottobre 2022, si svolgerà a Napoli presso la Stazione Marittima il 70° Congresso nazionale di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, presieduto dal Professore Francesco D’Andrea Direttore del Dipartimento di Chirurgia plastica ed Estetica della Federico II di Napoli. L’inaugurazione avverrà il giorno 6 Ottobre alle ore 13 presso la Stazione Marittima di Napoli. Oltre 700 i chirurghi plastici ed estetici che interverranno, numerose le sessioni scientifiche previste che affronteranno i più attuali temi della specialità, dalle nuove frontiere della medicina rigenerativa alla Chirurgia plastica ricostruttiva più avanzata fino a toccare temi di ricerca e di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Dal 6-82022, si svolgerà apresso la Stazione Marittima il 70°di, ricostruttiva ed estetica, presieduto dal Professore Francesco D’Andrea Direttore del Dipartimento died Estetica della Federico II di. L’inaugurazione avverrà il giorno 6alle ore 13 presso la Stazione Marittima di. Oltre 700 i chirurghi plastici ed estetici che interverranno, numerose le sessioni scientifiche previste che affronteranno i più attuali temi della specialità, dalle nuove frontiere della medicina rigenerativa allaricostruttiva più avanzata fino a toccare temi di ricerca e di ...

