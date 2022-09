Chelsea, Koulibaly: “All’inizio è stato difficile, ma sono in uno dei cinque migliori club al mondo” (Di sabato 24 settembre 2022) L’ex difensore del Napoli, ora al Chelsea, Kalidou Koulibaly ha parlato al Quotidien della scelta di lasciare l’Italia. Ecco le sue parole: “Il Chelsea è arrivato e non ci ho messo molto a scegliere. sono uno dei cinque migliori club al mondo, con una grande storia, una squadra abituata a vincere. Firmare con il Chelsea è stato un’ottima cosa per me. sono molto felice di essere qui a Londra. All’inizio è stata un po’ dura, perché ho dovuto trasferire otto anni della mia vita a Londra. È qualcosa che è piuttosto difficile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) L’ex difensore del Napoli, ora al, Kalidouha parlato al Quotidien della scelta di lasciare l’Italia. Ecco le sue parole: “Ilè arrivato e non ci ho messo molto a scegliere.uno deial, con una grande storia, una squadra abituata a vincere. Firmare con ilun’ottima cosa per me.molto felice di essere qui a Londra.è stata un po’ dura, perché ho dovuto trasferire otto anni della mia vita a Londra. È qualcosa che è piuttosto”. SportFace.

