ATP Metz 2022, Lorenzo Sonego sconfigge Hubert Hurkacz e si prende la prima finale in stagione (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzo Sonego è il primo finalista dell'ATP di Metz 2022, vedendo finalmente la luce in fondo ad un'annata fino ad ora con ben pochi acuti. Il ragazzo torinese ha superato in maniera assai convincente Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6 6-3 giocando una partita solidissima dall'inizio alla fine e aspetta il vincitore della sfida tra Stan Wawrinka ed Alexander Bublik. È una partita dura, il primo set è equivalente a due forze identiche che si scontrano. E le occasioni di break sono pari a zero: entrambi sono solidissimi al servizio, concedendo poco e nulla. La chiusura ideale è il tie-break, che come è giusto che sia vive una netta inversione a U, con quattro minibreak nei primi quattro punti. Si rimane in equilibrio fino al decimo punto, quando un attacco morbido del polacco ...

