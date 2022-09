Addio alla tecnologia a nastro? Nemmeno per sogno, ha ancora un lunga vita e 5 generazioni in arrivo (Di sabato 24 settembre 2022) Con l’obiettivo di arrivare alla quota astronomica di spazio compresso di 1,44 PetaByte (pari a 1.440 TeraByte), il consorzio composto dalle aziende HPE, IBM e Quantum allunga la vita dei nastri magnetici di ben 5 generazioni. Scopriamo i dettagli dell’ambizioso progetto. La tecnologia a nastro è tutt’altro che tramontata ed il consorzio per lo standard LTO annuncia i nuovi obiettivi per il prossimo futuro – ComputerMagazine.itChi lo dava per spacciato ed oramai per estinto dovrà ricredersi: perché lo standard LTO per l’archiviazione su nastri magnetici di dati è destinato a raggiungere la sua quattordicesima generazione di sviluppo. Questa la decisione del consorzio composto dalle aziende HPE, IBM e Quantum che, attraverso la pubblicazione di una roadmap che si ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Con l’obiettivo di arrivarequota astronomica di spazio compresso di 1,44 PetaByte (pari a 1.440 TeraByte), il consorzio composto dalle aziende HPE, IBM e Quantum alladei nastri magnetici di ben 5. Scopriamo i dettagli dell’ambizioso progetto. Laè tutt’altro che tramontata ed il consorzio per lo standard LTO annuncia i nuovi obiettivi per il prossimo futuro – ComputerMagazine.itChi lo dava per spacciato ed oramai per estinto dovrà ricredersi: perché lo standard LTO per l’archiviazione su nastri magnetici di dati è destinato a raggiungere la sua quattordicesima generazione di sviluppo. Questa la decisione del consorzio composto dalle aziende HPE, IBM e Quantum che, attraverso la pubblicazione di una roadmap che si ...

