lacittanews : 23 Settembre 2022 Skin, cantante degli Skunk Anansie ed ex giudice di X Factor, ha criticato Giorgia meloni e F… - tuttopuntotv : Tante sorprese nella seconda puntata di X Factor 2022: cosa è successo #XFactor #XF2022 #Fedez #FrancescaMichielin… - rkomidriver : RT @XFactor_Italia: Ecco i nostri fantastici quattro! ?? Scopri tutte le foto della seconda puntata di #XF2022 ?? - fucktomorroow : RT @XFactor_Italia: Ecco i nostri fantastici quattro! ?? Scopri tutte le foto della seconda puntata di #XF2022 ?? - leggoit : X Factor 2022, #Fedez si 'scontra' con la nonna di un concorrente. Una proposta di matrimonio commuove i giudici -

Ben d ue colpi di scena nella seconda puntata di Audition di Xi n onda giovedì sera su su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. La nonna di un concorrente protesta contro i giudizi di Fedez , mentre tra il pubblico un ragazzo ..., FEDEZ E GLI ALTRI GIUDICI ACCOLGONO GLI ARTISTI Ad accogliere gli artisti prima di entrare in scena e a raccogliere i primissimi commenti a caldo dopo le esibizioni, Francesca ...Dopo una lunga sfilata di artisti, desiderosi di farsi conoscere dai giudici, sul palco di X Factor 2022 - ieri la seconda puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand ...Ben due colpi di scena nella seconda puntata di Audition di X Factor 2022 in onda giovedì sera su su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. La nonna di un ...