Wartsila | giudice revoca procedura di licenziamento per 451 dipendenti

(Di venerdì 23 settembre 2022) - Accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale dell'azienda e la condanna a pagare un risarcimento di 50mila euro per ogni sigla per danno di ...

Agenzia ANSA

- Accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale dell'azienda e la condanna a pagare un risarcimento di 50mila euro per ogni sigla per danno di ...Ildel lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale della. La procedura di ... Wartsila: giudice, sì ricorso sindacati, revoca procedura Ora azienda avvii interlocuzione effettiva Trieste, 23 set - Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha riaffermato un principio di civiltà: quando si prospettano decisioni aziendali ...Il giudice ha accolto il ricorso dei sindacati: "Aggirati gli obblighi di informazione ai rappresentanti dei lavoratori" ...