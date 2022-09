Un po' Regina di Cuori, un po' Principessa Disney. (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ambrogio, la mia non è proprio fame, ma voglia di qualcosa di nuovo… ». Le prime uscite della sfilata Moschino Primavera Estate 2023 presentata oggi alla Milano Fashion Week parlano così, forse perché, stilisticamente, evocano la pubblicità anni Ottanta/Novanta che tutti (Gen Z esclusa) ricorderanno. Tailleur giallo canarino e cappello en pendant a parte, la nobildonna protagonista dell’iconica pubblicità è solo una delle reference a cui la lunga carrellata di look della collezione rimandano. foto: Imaxtree La sfilata Moschino Primavera Estate 2023 Se con l’autunno/inverno lo stilista ci aveva catapultato nel film 2001: Odissea nello Spazio, per la prossima primavera/estate i rimandi sembrano essere tutti dedicati agli anni Ottanta/Novanta. Quelli d’oro delle nobildonne divertenti che addentano un Ferrero Rocher con un rouge à levre rosso fuoco perfetto. Sotto un cappello a falda ... Leggi su amica (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ambrogio, la mia non è proprio fame, ma voglia di qualcosa di nuovo… ». Le prime uscite della sfilata Moschino Primavera Estate 2023 presentata oggi alla Milano Fashion Week parlano così, forse perché, stilisticamente, evocano la pubblicità anni Ottanta/Novanta che tutti (Gen Z esclusa) ricorderanno. Tailleur giallo canarino e cappello en pendant a parte, la nobildonna protagonista dell’iconica pubblicità è solo una delle reference a cui la lunga carrellata di look della collezione rimandano. foto: Imaxtree La sfilata Moschino Primavera Estate 2023 Se con l’autunno/inverno lo stilista ci aveva catapultato nel film 2001: Odissea nello Spazio, per la prossima primavera/estate i rimandi sembrano essere tutti dedicati agli anni Ottanta/Novanta. Quelli d’oro delle nobildonne divertenti che addentano un Ferrero Rocher con un rouge à levre rosso fuoco perfetto. Sotto un cappello a falda ...

