Scozia-Repubblica d'Irlanda: pronostico e possibili formazioni

La Scozia ospita la Repubblica d'Irlanda sabato 24 settembre sera, cercando di fare un passo avanti verso il primo posto nel Gruppo B1. Nel frattempo, gli ospiti si recano ad Hampden Park sapendo che solo una vittoria sarà sufficiente per mantenere le speranze di promozione nella massima serie della UEFA Nations League. Il calcio di inizio di Scozia-Repubblica d'Irlanda è previsto alle 20:45

Anteprima della partita Scozia-Repubblica d'Irlanda: a che punto sono le due squadre

Scozia

Dopo aver visto svanire il sogno della Coppa del Mondo contro l'Ucraina in estate, la Scozia aveva un conto in sospeso quando ha rinnovato la conoscenza con gli stessi avversari mercoledì sera. Tuttavia, pochi ...

