Regina Elisabetta, svelate le ultime parole sul principe Filippo (Di venerdì 23 settembre 2022) La Regina Elisabetta è venuta a mancare da poche settimane e di certo la Famiglia Reale sta facendo i conti con la sua mancanza. Il dolore di perdere una persona cara è familiare ad ogni uomo, ma la Sovrana sapeva bene che cosa significasse doverlo vivere in pubblica piazza. I suoi sentimenti dopo la morte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 settembre 2022) Laè venuta a mancare da poche settimane e di certo la Famiglia Reale sta facendo i conti con la sua mancanza. Il dolore di perdere una persona cara è familiare ad ogni uomo, ma la Sovrana sapeva bene che cosa significasse doverlo vivere in pubblica piazza. I suoi sentimenti dopo la morte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - matteorenzi : Oggi con l’Ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn e Massimo Ungaro per firmare il libro delle condogl… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - giusymum : @maddai_ Al funerale della regina Elisabetta c’erano capi di stato e le famiglie più potenti della terra. Nessuna m… - VMware_IT : ?? Lo sapevi che la Regina Elisabetta II è stata la prima capo di stato ad inviare una mail, nel lontano 1976? ?? Il… -