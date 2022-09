Perché calo dell’export di carbone in India è un brutto segnale per Putin

(Di venerdì 23 settembre 2022) A luglio la Russia era diventata la terza fornitrice didell’, con un aumento di esportazioni del 20% rispetto al mese precedente. Prima della guerra la Russia era la sesta fornitrice dopo Indonesia, Sud Africa, Australia, Stati Uniti e Mozambico di un paese affamato diper la sua siderurgia e per la produzione di energia elettrica (generata per il 70% dal). Con lo scoppio della guerra, il progressivo embargo europeo alrusso e i forti sconti che Mosca è stata costretta a offrire, le importazioni di New Delhi sono esplose. Ora però sta succedendo qualcosa di diverso. Scrive il Kommersant, il principale quotidiano economico-finanziario russo, che a settembre si prevede una riduzione del 30% delle esportazioni diin. ...

