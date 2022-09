Palermo, marito e moglie volano giù dal balcone al culmine di una lite (Di venerdì 23 settembre 2022) Una lite finita male. marito e moglie sono stati trasportati in due ospedali diversi in piena notte dopo che entrambi sono caduti dal balcone del loro appartamento a Palermo. Un volo di circa due metri per i coniugi, al culmine di una lite furibonda poi degenerata in aggressione fisica. Il marito, come racconta Repubblica, 41 anni, è in prognosi riservata con il bacino fratturato nel trauma center dell’ospedale di Villa Sofia, mentre la moglie 35enne è stata medicata al pronto soccorso del Civico e se l’è cavata con qualche graffio. I sanitari del 118, giunti sul posto, sono stati insultati e malmenati dai vicini di casa che li accusavano di aver impiegato troppo tempo ad arrivare. A riportare la calma ci hanno pensato i carabinieri. ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Unafinita male.sono stati trasportati in due ospedali diversi in piena notte dopo che entrambi sono caduti daldel loro appartamento a. Un volo di circa due metri per i coniugi, aldi unafuribonda poi degenerata in aggressione fisica. Il, come racconta Repubblica, 41 anni, è in prognosi riservata con il bacino fratturato nel trauma center dell’ospedale di Villa Sofia, mentre la35enne è stata medicata al pronto soccorso del Civico e se l’è cavata con qualche graffio. I sanitari del 118, giunti sul posto, sono stati insultati e malmenati dai vicini di casa che li accusavano di aver impiegato troppo tempo ad arrivare. A riportare la calma ci hanno pensato i carabinieri. ...

ERivetta : RT @serenel14278447: Palermo, marito e moglie volano dal balcone al culmine di una lite: l'uomo è in prognosi riservata. Che gente è che ag… - serenel14278447 : Palermo, marito e moglie volano dal balcone al culmine di una lite: l'uomo è in prognosi riservata. Che gente è che… - CiociariaO : Volano dal balcone al culmine di una lite. Marito e moglie in ospedale È successo a Palermo la scorsa notte. Sul po… - pinino65 : #Marinella #Palermo, lite per motivi di gelosia: marito e moglie cadono dal balcone - CorriereRagusa : Marito e moglie litigano sul balcone di casa e cadono nel vuoto - Palermo - Corriere di Ragusa -