"Non me ne capacito…": crisi Juventus, l'idolo dei tifosi non si trattiene (Di venerdì 23 settembre 2022) La Juventus di Allegri è in grossa difficoltà. Un grande ex commenta la crisi della squadra e le ultime deludenti prestazioni. La Juventus di Massimiliano Allegri si trova in uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Il club bianconero ha effettuato una grande campagna acquisti, ma nonostante ciò la squadra stenta a decollare.

