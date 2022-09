Mara Maionchi altro che addio: “Sarà ospite fissa”, colpo grosso su Rai 3 (Di venerdì 23 settembre 2022) Mara Maionchi non ha riscosso il successo che meritava e si è parlato di uno stop alla tv. Tutto smentito nelle ultime ore. Mara Maionchi Specialmag 22 09 22 (Raiplay screenshot)Mara Maionchi è la conduttrice approdata in Rai con il nuovo format Nudi per la Vita che ha deluso le aspettative. Che cosa le riserva il futuro? Mara Maionchi era una delle rivelazioni di Rai, approdata in prime time sulla seconda rete televisiva nazionale. Il suo programma Nudi per la vita era un format molto interessante a sfondo sociale, per sensibilizzare sui tumori al seno e alla prostrata. Con un cast maschile e femminile d’eccezione, gli spogliarelli di anima e corpo sono andati in onda senza suscitare il gradimento sperato. Il docu-reality ha appena chiuso i battenti, ... Leggi su specialmag (Di venerdì 23 settembre 2022)non ha riscosso il successo che meritava e si è parlato di uno stop alla tv. Tutto smentito nelle ultime ore.Specialmag 22 09 22 (Raiplay screenshot)è la conduttrice approdata in Rai con il nuovo format Nudi per la Vita che ha deluso le aspettative. Che cosa le riserva il futuro?era una delle rivelazioni di Rai, approdata in prime time sulla seconda rete televisiva nazionale. Il suo programma Nudi per la vita era un format molto interessante a sfondo sociale, per sensibilizzare sui tumori al seno e alla prostrata. Con un cast maschile e femminile d’eccezione, gli spogliarelli di anima e corpo sono andati in onda senza suscitare il gradimento sperato. Il docu-reality ha appena chiuso i battenti, ...

greoltre_ : @marimarsalcedo7 io la nuova mara maionchi - IOdonna : Un progetto audace, difficile, ma che non rasenta mai la volgarità - carotelevip : Fabio Fazio sostituisce Orietta Berti con Mara Maionchi. Come farà a mettere i bip in diretta? Boh e pure mah. #ctcf - CaprioloFulvio : @StefanoPutinati Ora ho capito, Mara Maionchi va in pensione. - vero_antonelli : RT @Cinguetterai: Mara Maionchi è tornata a ridere (e dire parolacce come solo lei può) nella prima serata di Rai 2 ed è subito #XFactor. I… -