LIVE Sonego-Korda, ATP Metz 2022 in DIRETTA: quarto di finale importante per il torinese (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:39 Anche per Korda questo non è stato un buon anno, con poche soddisfazioni rapportate alle ambizioni di inizio 2022. Non è ancora diventato, in breve, l’erede del tennis americano, scettro che in questo momento è in mano a Taylor Fritz. 13:36 Da rilevare come tutti i quarti al Moselle Open siano particolarmente interessanti: dopo questo ci sarà Rinderknech-Hurkacz (il vincitore sfiderà chi porta a casa questo confronto), e poi, in sessione serale, Wawrinka-Mikael Ymer e Rune-Bublik. In breve, ce n’è per tutti i gusti. 13:33 Giornata importante per il torinese, quella odierna, e bisogna andare ben al di là di qualsiasi proiezione del ranking ATP per comprendere lo spirito della situazione. Una sola semifinale nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:39 Anche perquesto non è stato un buon anno, con poche soddisfazioni rapportate alle ambizioni di inizio. Non è ancora diventato, in breve, l’erede del tennis americano, scettro che in questo momento è in mano a Taylor Fritz. 13:36 Da rilevare come tutti i quarti al Moselle Open siano particolarmente interessanti: dopo questo ci sarà Rinderknech-Hurkacz (il vincitore sfiderà chi porta a casa questo confronto), e poi, in sessione serale, Wawrinka-Mikael Ymer e Rune-Bublik. In breve, ce n’è per tutti i gusti. 13:33 Giornataper il, quella odierna, e bisogna andare ben al di là di qualsiasi proiezione del ranking ATP per comprendere lo spirito della situazione. Una sola seminel ...

zazoomblog : LIVE – Sonego-Simon 7-6(2) 2-1 ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Simon #7-6(2)… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Simon 4-3 ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Simon #ottavi #finale #2022… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Simon 0-0 ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Simon #ottavi #finale #2022… -