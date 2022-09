La resurrezione dei grillini sulle ceneri del rapporto col Pd ci dice qualcosa di quell’alleanza e anche del M5s

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 settembre 2022) La capogruppo al Senato di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, ha annunciato che voterà per il Movimento 5 stelle. L’asse tra Massimo D’Alema e Giuseppe Conte,in questa campagna elettorale, è noto da tempo e già oggetto di mille retroscena. Quanto a Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza, la loro intesa con l’Avvocato del popolo – nel senso di consonanza, comunione d’intenti, corrispondenza di sentimenti, si capisce – non ha nemmeno bisogno di retroscena, perché nessuno fa nulla per nasconderla, nemmeno davanti alle telecamere, nemmeno in campagna elettorale. In altre parole, Enrico Letta ha regalato ad Articolo Uno diversi seggi sicuri – nella misura in cui possono essere sicuri i seggi del Pd in queste elezioni – e quelli a malapena lo votano, quando lo votano e non fanno direttamente campagna per la concorrenza. Convinti come sono, forse non del tutto a ...