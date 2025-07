Morte Antonio Squarcella lo struggente addio del fratello | Sei stato il mio eroe

A 24 ore dal terribile incidente stradale che ha strappato alla vita l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Antonio Squarcella, arriva il saluto struggente del fratello Michelangelo, che oggi siede in Consiglio comunale. Avvocato di 60 anni, nel 2000 era stato eletto primo cittadino della città. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

