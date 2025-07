LIVE Sinner-Alcaraz 4-6 6-4 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fasi già determinanti nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Battuta esterna vincente dell’italiano. 1-2 Lunga la risposta di diritto di Sinner. 40-30 Servizio esterno e diritto lungolinea vincente di Alcaraz. 30-30 Risposta profonda dell’italiano, lungo il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio. 30-15 Gratuito di Sinner con il rovescio lungolinea. 15-15 Serve&volley di Alcaraz, in rete il passante di diritto in corsa dell’italiano. 0-15 Sinner accelera con il diritto, largo di un soffio il passante di rovescio di Alcaraz che sarebbe stato innaturale. 1-1 Servizio e diritto incrociato vincente per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 4-6, 6-4, 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: fasi già determinanti nel terzo set

