Sparatoria a Caltagirone pregiudicato in fuga con un Suv si schianta contro un muro

Un pregiudicato alla guida di un Suv ha forzato un posto di blocco dei carabinieri a Caltagirone cercando di travolgere i militari dell’Arma che gli avevano imposto l’alt. Nell’inseguimento che ne è seguito, con tamponamento tra i due mezzi e un successivo schianto contro u muro, un carabiniere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Inseguimento dei carabinieri e sparatoria nel centro storico di Caltagirone