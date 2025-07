Kate Middleton a Wimbledon il fascino della futura regina

La Principessa del Galles e la sua famiglia hanno partecipato alla finale maschile di Wimbledon 2025, consolidando il loro legame con il torneo e la vita pubblica britannica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Kate Middleton a Wimbledon, il fascino della futura regina

Kate Middleton, il grande ritorno a Wimbledon: il look emblematico - Kate Middleton dovrebbe fare il suo grande ritorno in pubblico a Wimbledon, dopo il forfait al Royal Ascot che ha riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Kate Middleton, occhi puntati su Wimbledon e sudditi in allarme - Kate Middleton sarà a Wimbledon? La mancata partecipazione della principessa del Galles al Royal Ascot ha messo in allarme i sudditi, che adesso si chiedono se la moglie di William diserterà anche quest'altro importante appuntamento.

Kate Middleton a Wimbledon: si accettano scommesse - Al Royal Ascot non si è vista, con grande delusione dei fan, ma c’è un altro grande evento cui Kate Middleton potrebbe invece partecipare, e cioè il torneo di Wimbledon, appuntamento cui non è mai mancata, neppure quando era in cura per il cancro.

Wimbledon, Kate Middleton sul Centrale per la finale femminile; Wimbledon 2025, da Matthew McConaughey a Courteney Cox: tutti nel Royal Box; Quanti vip con Kate Middleton alla finale di Wimbledon 2025: in Royal Box un parterre da Oscar.

Kate Middleton in blu, George con la cravatta, Charlotte ruba la scena con lo smalto rosa: i reali inglesi nel Royal Box - Anche i principi del Galles, quasi al completo, all'All England Club, nel Royal Box, per assistere alla finale maschile di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Scrive msn.com

Kate Middleton a Wimbledon: le lacrime e il gesto (inaspettato) che ha fatto il giro del mondo - Kate si commuove per l'accoglienza ricevuta dal pubblico di Wimbledon, poi rompe l'etichetta abbracciando la tennista Anisimova, travolta nella finale femminile ... Come scrive libero.it