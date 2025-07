Domenica In Mara Venier pronta a dire addio al programma?

Secondo le ultime indiscrezioni, Mara Venier sarebbe sempre piĂą vicina a dire addio alla Rai e a Domenica In. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Domenica In, Mara Venier pronta a dire addio al programma?

In questa notizia si parla di: domenica - mara - venier - dire

DOMENICA IN BATTE TRADIMENTO: MARA VENIER VOLA OLTRE IL 20% E LA RAI LA BLINDA - Domenica In festeggia l’ennesimo trionfo di ascolti nel pomeriggio festivo di Rai1. Mara Venier, signora della domenica della Tv di Stato, supera Tradimento, la serie turca di Canale 5.

Domenica In, "scusa Mara...": il crollo di Teo Mammucari - Dal faccia a faccia bollente con Francesca Fagnani a Belve («Niente rancore però») all’intervista, commossa, a Domenica In.

Mister Movie | Mara Venier “allunga” la domenica: Domenica In non si ferma l’11 maggio! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Segnali di terremoto in Rai Mara Venier si allontana da Domenica In ? https://fanpa.ge/XG9cQ ? Vai su Facebook

Domenica In, Mara Venier pronta a dire addio al programma?; Mara Venier lascia Domenica In? Le voci scuotono la Rai; Mara Venier saluta il pubblico di Domenica In: Lo dico oggi sennò mi commuovo.

Domenica In, Mara Venier pronta a dire addio al programma? - Secondo le ultime indiscrezioni, Mara Venier sarebbe sempre più vicina a dire addio alla Rai e a Domenica In. Secondo comingsoon.it

Se Mara Venier dicesse davvero addio a Domenica In potrebbe arrivare Barbara d’Urso? - Sono clamorose le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sui media. Da ultimenotizieflash.com