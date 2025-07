Palermo primo giorno di lavoro per i ragazzi di Inzaghi in Valle d’Aosta | centinaia di tifosi all’allenamento

È cominciata la stagione 2025-2026 del Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero questo pomeriggio hanno sostenuto sul terreno dello stadio Brunod di Chatillon il primo allenamento in ritiro. Centinaia i tifosi accorsi per seguire la prima sessione, grande entusiasmo sugli spalti: anche al mattino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - primo - inzaghi - centinaia

Corsi di primo soccorso a Palermo - Troppo spesso rimandiamo ciò che riteniamo "meno urgente", ma la capacità di intervenire efficacemente in un'emergenza medica è una competenza che non può aspettare.

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - L'articolo Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei proviene da Il Fatto Quotidiano.

DIRETTA - Cesena-Palermo 1-1, finale di primo tempo folle: i rosanero prima sbagliano un rigore, poi pareggiano - FINE PRIMO TEMPO: CESENA-PALERMO 1-1 50esimo: Incredibile, gol del Palermo con un colpo di testa ravvicinato di Pierozzi, è sbucato sul secondo palo e stavolta Klinsmann non ha potuto nulla.

LA REPUBBLICA: "DA ELIA A CISTANA, IL MERCATO ENTRA NEL VIVO. REBUS PORTIERE DA RISOLVERE" di Redazione ForzaPalermo.it Una matassa da sciogliere per Osti e Inzaghi, impegnati su più fronti nel mercato per dare al Palermo un’identità da Vai su Facebook

Palermo, primo giorno di lavoro per i ragazzi di Inzaghi in Valle d’Aosta: centinaia di tifosi all’allenamento; Ex Milan, Filippo Inzaghi saluta il Pisa: il messaggio social ai nerazzurri prima di raggiungere il Palermo; Palermo, occhi su Marcandalli del Genoa: potrebbe essere il primo rinforzo per Inzaghi.

Palermo, terminato il primo giorno di allenamento: domattina in conferenza stampa parlerà Matteo Brunori - campionato in Valle D'Aosta, sotto l'attenta guida di mister Filippo Inzaghi e del DS Carlo Osti. Lo riporta forzapalermo.it

Palermo: i convocati, le date e gli avversari delle amichevoli: parte l’era Pippo Inzaghi - Comincia il ritiro del Palermo e il tecnico Pippo Inzaghi ha convocato 25 calciatori per avviare la preparazione a Saint Vincent. Da lasicilia.it