Eleonora Talli tanta maleducazione | la consigliera lascia il Pd per FdI

"Nel Pd non ho mai visto coesione, mai spirito di gruppo. Portavano avanti i miei progetti e venivo a sapere dell’esito delle mie proposte dai social. Non c’era rispetto, ma tanta maleducazione. Quella c’era di sicuro": Eleonora Talli, consigliera ex Pd del Municipio VIII di Roma, lo ha detto in un'intervista a Repubblica spiegando le ragioni del suo passaggio in Fratelli d'Italia. Al partito di Elly Schlein che l'ha accusata di non aver mai pagato le quote mensili dovute aggiungendo che sarebbe stata espulsa a breve, la Talli ha risposto: "Ho tutte le carte che dicono il contrario. Ho qui il piano di rientro dal debito e quindi tutto quello che possono dire è contestabile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Eleonora Talli, "tanta maleducazione": la consigliera lascia il Pd per FdI

Eleonora Talli: “Lascio il Pd dove ho subito di tutto. In FdI c’è coesione” - La consigliera dell’VIII municipio dice addio al Partito democratico e approda in Fratelli d’Italia. Segnala msn.com

Consigliera municipio da Pd a FdI,'decisone sofferta' - Con queste parole Eleonora Talli, la consigliera eletta tra le fila del Pd nel municipio VIII di Roma nel 2021, ha dato l'addio ai dem per entrare nel partito di Giorgia Meloni. Si legge su ansa.it