PS PSP-KillSwitch v1.20 | un plugin per Disabilitare l’Interruttore di Accensione della PSP

Se sei un utente PSP, saprai bene quanto possa essere frustrante¬† l‚Äôinterruttore di accensione ¬†di questa console. Posizionato in modo scomodo e troppo sensibile, √® facile¬† attivarlo accidentalmente ¬†durante una partita, mandando la PSP in standby o spegnendola del tutto. Fortunatamente,¬† PSP-KillSwitch ¬†√® un plugin pensato proprio per risolvere questo fastidioso problema! Con l‚Äôultima release¬† v1.2.0, sono stati introdotti alcuni miglioramenti minori, tra cui: Miglioramento nella gestione degli errori ¬†durante la registrazione della callback di alimentazione.. Tentativi di riconnessione automatica ¬†partendo dallo slot 15 fino allo 0 in caso di fallimento. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

