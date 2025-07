Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia | Un viaggio incredibile papà me lo diceva da piccola E al Tour…

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d’Italia femminile e ha così festeggiato per la seconda volta consecutiva, indossando la maglia rosa sul gradino più alto del podio al termine delle otto frazioni che hanno caratterizzato l’iconica corsa sulle strade del Bel Paese. La capitana del Team UAE ADQ ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Tutto Bici: “ È stato un viaggio incredibile, sono stati giorni speciali in cui abbiamo dato veramente tutto, è una corsa che ripaga tutti i grandi sacrifici. Purtroppo la mia primavera non è andata come avrei voluto, c’erano tante corse che avevo cerchiato con il pennarello rosso, ma in qualche modo gli obiettivi importanti li ho mancati”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia: “Un viaggio incredibile, papà me lo diceva da piccola”. E al Tour…

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Tadej e Remco si giocano il quinto set, l’Italia spera in Elisa Longo Borghini - Si correrà domani, a chiusura della stagione primaverile del nord, con partenza in mattinata per gli uomini e all’ora di pranzo per le donne, la Liegi–Bastogne–Liegi, quarta delle cinque classiche monumento del calendario internazionale.

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 in DIRETTA: 25 km al termine, si stacca purtroppo Elisa Longo Borghini! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI DALLE 10.15 17.27 Côte des Forges imboccata ora dalle corritrici, gruppo di Vollering e Kopecky in recupero.

Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me” - In un mondo, quello del ciclismo, dove la fatica è quotidiana e le vittorie si costruiscono sui dettagli – sempre più alla ricerca dei cosiddetti marginal gains – Elisa Longo Borghini è da anni una certezza.

