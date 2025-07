Julio César Enciso ecco chi è la stella paraguaiana classe 2004 che ha fatto innamorare l’Inter

di Paolo Moramarco Ecco chi è Julio César Enciso, la stella paraguaiana classe 2004 di proprietà del Brighton che ha conquistato l’interesse dell’Inter di Chivu. Nato il 23 gennaio 2004 a Casguazú, in Paraguay, Julio César Enciso è la nuova stella finita nel mirino dell’ Inter per ricoprire un ruolo primario nelle gerarchie di Chivu in un innovativo tridente offensivo che vedrrbbe il paraguaiano affiancare Lautaro e Thuram nel ipotesi migliori. Enciso è, infatti, un attaccante dalle caratteristiche di un vero jolly offinsivo. Dalla statura minuta, solo 1 metro e 73 e di piede destro, nasce, infatti, principalmente come seconda punta o trequartista, ruolo ricoperto sin dagli inizi di carriera in Paraguay, al Libertad, per poi essersi reso utile anche come punta centrale o ala, in entrambe le corsie grazie alle sue abilità nel dribbling e alle grandi doti di assistenza, oltre che ad un discreto fiuto del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Julio César Enciso, ecco chi è la stella paraguaiana classe 2004 che ha fatto innamorare l’Inter

