Portano il loro bimbo in ospedale per questa strana macchia | i medici allertati lo operano d’urgenza Cosa aveva

Un bambino di 4 anni, residente nel centro storico di Caivano, ha subito un morso da ragno violino e si è poi sottoposto a un intervento chirurgico al Santobono di Napoli per rimuovere i tessuti necrotici. I genitori si sono allarmati vedendo un neo insolito sulla coscia destra e lo hanno portato immediatamente in ospedale. Appena giunto al pronto soccorso, il piccolo è stato attentamente esaminato dai medici dell’ospedale pediatrico, che hanno individuato l’origine del problema: un morso di ragno violino. Durante l’operazione sono stati asportati i tessuti lesionati, responsabili della necrosi sulla pelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

