Douglas Luiz Juventus, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà rilancia l’ipotesi: «La Premier è casa sua, ma andando lì brillerebbe». Il futuro di Douglas Luiz resta uno dei temi più caldi di questa fase estiva di mercato. Dopo l’approdo alla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha coinvolto Barrenechea e Iling-Junior, il centrocampista brasiliano classe 1998 potrebbe non resterà a lungo a Torino. L’adattamento tattico e l’affollamento nel reparto mediano a disposizione di Igor Tudor spingono la dirigenza bianconera a valutare scenari alternativi. Douglas Luis Juventus, non solo Premier League per il brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, la suggestione di Pedullà: «Per lui si parla molto di quella destinazione, ma sarebbe perfetto per una squadra italiana»