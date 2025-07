Alpini 24 ore su 24 | addestramento con un occhio alla guerra

"È un contingente, come si dice nel gergo militare, in prontezza 24 ore su 24, con componenti terrestri, aeree, marittime, ma in grado di operare in modo autonomo anche in ambiente spaziale e cyber": il generale Lorenzo D’Addario lo ha detto al Corriere della Sera a proposito degli alpini della Brigata "Julia" e della Divisione "Vittorio Veneto", diventata nei giorni scorsi a Firenze Multinational Division South, la punta di diamante dell’Arf, la Allied Reaction Force della Nato, il super reparto dell’Alleanza creato dopo il summit di Vilnius nel 2023 in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, al quale partecipano 19 Paesi, compresi gli Usa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alpini, "24 ore su 24": addestramento con un occhio alla guerra

