Europei Universitari di basket le ragazze di Unibo sono le Campionesse

Le ragazze dell’Università di Bologna sul tetto d’Europa! Quella dell’Alma Mater Studiorum si è confermata la squadra più forte del continente, avendo difeso in casa il titolo conquistato lo scorso anno. Allenate sempre da Jordan Losi, hanno sconfitto in finale al Palacus del Terrapieno di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: ragazze - europei - universitari - basket

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: gli azzurri sognano di emulare le ragazze nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa delle qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre.

LIVE Italia-Serbia 46-36, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: 14 punti di Zandalasini, +10 per le ragazze tricolore nel terzo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-38 ZANDALASINIIII!! TRIPLAAAAAAAAAA 47-38 Ancora Djordjevic che aggiorna il bottino personale a quota 11 punti.

Il via il 6 luglio: le ragazze bolognesi sono le detentrici. Europei universitari di basket, l’Alma Mater in difesa del titolo - Bologna sempre più capitale del basket, anche a livello universirario. All’ombra delle Due Torri sta per cominciare il campionato europeo dedicato alle compagini degli atenei continentali, per la prima volta ospitato laddove nella stessa terra Virtus, Fortitudo e tante altre hanno fatto la storia della palla a spicchi.

Bologna continua a brillare agli Europei universitari di basket: sia i ragazzi che le ragazze del Cusb volano ai quarti. Vai su Facebook

Europei universitari, entrambe le squadre del CUS Bologna in semifinale Vai su X

Europei Basket Universitari 2025 – La squadra maschile e femminile volano entrambe in finale; Europei Universitari, vittoria per le ragazze del CUS Bologna; Basket, oggi il debutto. Europei universitari. Molari: Ospitarli è un grande onore».

Europei universitari, volano sia le ragazze di Losi sia il gruppo di Lolli. Oggi l’ultimo atto. Cus Bologna, una finale per due - Ovvero l’unica squadra che, nella rassegna continentale universitaria di basket, era riuscita a superare il Cus Bologna ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Europei Basket Universitari 2025 – La squadra maschile e femminile volano entrambe in finale - Le due squadre dell’Alma Mater hanno raggiunto le finali del torneo femminile e maschile degli Europei universitari di basket e giocheranno domenica per ... Segnala basketinside.com