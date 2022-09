Juventus, Cda approva il bilancio: rosso di oltre 250 milioni di euro, è record per un club italiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il CdA della Juventus tenutosi quest’oggi, il consiglio di amministrazione ha ufficializzato il bilancio della stagione 2021-2022, passivo di 254,3 milioni di euro, con ricavi pari a 443 milioni. Si tratta del rosso più alto nella storia del calcio italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il CdA dellatenutosi quest’oggi, il consiglio di amministrazione ha ufficializzato ildella stagione 2021-2022, passivo di 254,3di, con ricavi pari a 443. Si tratta delpiù alto nella storia del calcio. SportFace.

