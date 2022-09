InsurTech | cos’è | come funziona e come va in Italia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Negli ultimi tempi sono stati introdotti nuovi termini nella nostra lingua, in particolare nel contesto lavorativo e finanziario, con cui abbiamo dovuto fare presto l’abitudine. Tra queste figura anche, che altro non è che l’unione di due parole, ovvero Insurance e Tech, tradotti: Assicurazione e Tecnologia. Una nuova parola che è dunque l’unione di due già esistenti e che meglio spiega il significato della terminologia.e cosa significa Assicurazione e Tecnologia: cosa c’entra? Anche il mondo delle polizze assicurative ha intrapreso una strada verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Oggi, a differenza di prima, si possono stipulare polizze online, senza muoversi da casa, compararle tramite strumenti online, firmare contratti al computer, senza recarsi fisicamente presso gli uffici. Il ...

