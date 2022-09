Il M5s? Non lo vedo a sinistra. Però si è fatto carico del rilancio della classe media (Di venerdì 23 settembre 2022) di Luigi Coppola Spesso viene trasmessa, secondo me in malafede, un’immagine del Movimento 5 Stelle trasformista, accusandolo di aver governato con la Lega. Occorre distinguere chiaramente il governo gialloverde da quello giallorosso. Il primo era nato dall’esigenza di non lasciare gli elettori senza una risposta dopo un così ampio consenso elettorale. Dopo il rifiuto da parte del Pd, anzi di Renzi, l’unica alternativa era governare con la Lega. Ma non ci fu un’alleanza politica, ci fu un contratto di governo, in cui i 5S, “tappandosi il naso” su certe iniziative, poterono portarne a casa delle altre. E queste ultime furono risultati di sinistra portati a casa nonostante la Lega, che nessun governo di centrosinistra precedente era stato in grado di portare a casa per decenni (reddito di cittadinanza, spazzacorrotti, decreto dignità, etc.). Quindi un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) di Luigi Coppola Spesso viene trasmessa, secondo me in malafede, un’immagine del Movimento 5 Stelle trasformista, accusandolo di aver governato con la Lega. Occorre distinguere chiaramente il governo gialloverde da quello giallorosso. Il primo era nato dall’esigenza di non lasciare gli elettori senza una risposta dopo un così ampio consenso elettorale. Dopo il rifiuto da parte del Pd, anzi di Renzi, l’unica alternativa era governare con la Lega. Ma non ci fu un’alleanza politica, ci fu un contratto di governo, in cui i 5S, “tappandosi il naso” su certe iniziative, poterono portarne a casa delle altre. E queste ultime furono risultati diportati a casa nonostante la Lega, che nessun governo di centroprecedente era stato in grado di portare a casa per decenni (reddito di cittadinanza, spazzacorrotti, decreto dignità, etc.). Quindi un ...

