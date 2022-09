Icardi e Wanda Nara si separano: il messaggio sui social (Di venerdì 23 settembre 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, a dare la notizia la moglie con un messaggio sui social Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, a dare la notizia la moglie con un messaggio sui social. Le sue parole: «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022)e Maurosi sono separati, a dare la notizia la moglie con unsuie Maurosi sono separati, a dare la notizia la moglie con unsui. Le sue parole: «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Corriere : Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi: «Meglio che si sappia da me» - ilmessaggeroit : Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, l'annuncio della showgirl: «Momento molto doloroso» - sportmediaset : Wanda, con Icardi è finita: 'Meglio si sappia da me. Momento doloroso' #wanda #icardi #divorzio -