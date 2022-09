Elezioni, Rosato: “Stop stereotipi su Sud, lavorare per sviluppo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dobbiamo uscire da uno stereotipo su cui il Sud viene colpito. Lo sottolineo in particolare per le province di Napoli e e Caserta che sono molto industriali ma nell’immagine che gira non lo sono”. Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva e candidato per il Terzo Polo, in una conferenza stampa a Napoli. “Ci sono grandi industrie – ha detto Rosato – dall’aerospazio alla meccanica, dalla farmaceutica all’agroalimentare di grande qualità e pensare che venga invece dipinto come luogo bisognoso di assistenza è grave. Sono anche idee che portano il territorio che ha bisogno di assistenza scoraggia i privati che vorrebbero venire qui a investire. Il Terzo Polo si caratterizza dicendo quello che esiste, invece”. Rosato ha sottolinato in Italia, riferendosi a Draghi, “c’era una guida autorevole – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dobbiamo uscire da uno stereotipo su cui il Sud viene colpito. Lo sottolineo in particolare per le province di Napoli e e Caserta che sono molto industriali ma nell’immagine che gira non lo sono”. Lo ha detto Ettore, presidente di Italia Viva e candidato per il Terzo Polo, in una conferenza stampa a Napoli. “Ci sono grandi industrie – ha detto– dall’aerospazio alla meccanica, dalla farmaceutica all’agroalimentare di grande qualità e pensare che venga invece dipinto come luogo bisognoso di assistenza è grave. Sono anche idee che portano il territorio che ha bisogno di assistenza scoraggia i privati che vorrebbero venire qui a investire. Il Terzo Polo si caratterizza dicendo quello che esiste, invece”.ha sottolinato in Italia, riferendosi a Draghi, “c’era una guida autorevole – ...

