Dalla pentola all’orario: trucchi per risparmiare in bolletta (Di venerdì 23 settembre 2022) Il risparmio in bolletta è diventata una priorità. A parte la scelta dell’offerta migliore si possono attuare dei trucchi in casa Il tema del caro bolletta è più caldo che mai. Specialmente con la minaccia dell’arrivo dell’inverno, che farà impennare i consumi, ed anche i costi, per il gas. L’accensione dei termosifoni è davvero temuta. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 23 settembre 2022) Il risparmio inè diventata una priorità. A parte la scelta dell’offerta migliore si possono attuare deiin casa Il tema del caroè più caldo che mai. Specialmente con la minaccia dell’arrivo dell’inverno, che farà impennare i consumi, ed anche i costi, per il gas. L’accensione dei termosifoni è davvero temuta. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: @serracchiani @RaiPortaaPorta Ma per cortesia. Chiudono le attività per colpa di e lei esce dalla pentola 'Il lavoro a… - jobbe5036 : RT @Crudeli45198835: @serracchiani @RaiPortaaPorta Ma per cortesia. Chiudono le attività per colpa di e lei esce dalla pentola 'Il lavoro a… - LucaS36784560 : @ayurbea come installare il credito sociale senza che la rana si agiti e salti fuori dalla pentola.... - sictwit : RT @ppiersante: fermi con le mani. In una spedizione punitiva innescata sembra da ragioni private una squadretta di guardie butta un disabi… - leopadanofe : RT @Crudeli45198835: @serracchiani @RaiPortaaPorta Ma per cortesia. Chiudono le attività per colpa di e lei esce dalla pentola 'Il lavoro a… -