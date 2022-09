CorSport: per il ritorno in campo di Osimhen si dovrà aspettare la partita contro la Cremonese (Di venerdì 23 settembre 2022) Con ogni probabilità il ritorno in campo di Victor Osimhen slitterà di qualche giorno. Il nigeriano non sarà in campo contro l’Ajax, il 4 ottobre, ma contro la Cremonese, cinque giorni dopo, il 9. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Bisognerà attendere ancora qualche settimana, invece, per il pieno recupero di Victor Osimhen. L’iniziale speranza era quella di ritrovarlo per la gara con l’Ajax del 4 ottobre, ma la punta potrebbe rientrare per la gara successiva di campionato contro la Cremonese”. Ieri, intanto, Spalletti ha ritrovato Demme, che si era fermato in estate dopo uno scontro fortuito in allenamento. Politano, come noto, resterà fuori almeno due o tre settimane a causa della distrazione del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Con ogni probabilità ilindi Victorslitterà di qualche giorno. Il nigeriano non sarà inl’Ajax, il 4 ottobre, mala, cinque giorni dopo, il 9. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Bisognerà attendere ancora qualche settimana, invece, per il pieno recupero di Victor. L’iniziale speranza era quella di ritrovarlo per la gara con l’Ajax del 4 ottobre, ma la punta potrebbe rientrare per la gara successiva di campionatola”. Ieri, intanto, Spalletti ha ritrovato Demme, che si era fermato in estate dopo uno sfortuito in allenamento. Politano, come noto, resterà fuori almeno due o tre settimane a causa della distrazione del ...

